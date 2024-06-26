Зеленский поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область провел совещание по безопасности и ситуации в регионе. Он поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
На совещании глава государства заслушал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина и начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александра Надточия.
Как отмечается, по итогам совещания Зеленский поручил учесть большую потребность в дронах на Покровском направлении при распределении беспилотников между разными участками фронта.
Кроме того, президент также поручил упростить процедуру выдачи документов, подтверждающих разрушение жилья в прифронтовых районах.
Добавим, что Покровское направление - это бывшее Авдеевское направление. Оно остается самым активным участком фронта. По последним данным Генерального штаба, с начала текущих суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинских воинов на Покровском направлении.
скриншот deepstatemap.live
Поездка Зеленского на Донбасс
Сегодня, 26 июня, стало известно, что президент Владимир Зеленский вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским поехал в Донецкую область, в частности, он посетил город Покровск.
На Донбассе глава государства представил нового командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова, а также встретился с защитниками и медиками.
Кроме того, Зеленский анонсировал решение по некоторых чиновниках, которые не были возле линии фронта, несмотря на свои обязанности.
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