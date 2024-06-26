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Зеленский поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта

Покровск, Среда 26 июня 2024 13:52
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Зеленский поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область провел совещание по безопасности и ситуации в регионе. Он поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

На совещании глава государства заслушал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина и начальника управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александра Надточия.

Как отмечается, по итогам совещания Зеленский поручил учесть большую потребность в дронах на Покровском направлении при распределении беспилотников между разными участками фронта.

Кроме того, президент также поручил упростить процедуру выдачи документов, подтверждающих разрушение жилья в прифронтовых районах.

Добавим, что Покровское направление - это бывшее Авдеевское направление. Оно остается самым активным участком фронта. По последним данным Генерального штаба, с начала текущих суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинских воинов на Покровском направлении.

Зеленский поручил направить больше дронов на Покровское направление фронта

скриншот deepstatemap.live

Поездка Зеленского на Донбасс

Сегодня, 26 июня, стало известно, что президент Владимир Зеленский вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским поехал в Донецкую область, в частности, он посетил город Покровск.

На Донбассе глава государства представил нового командующего Объединенными силами генерала Андрея Гнатова, а также встретился с защитниками и медиками.

Кроме того, Зеленский анонсировал решение по некоторых чиновниках, которые не были возле линии фронта, несмотря на свои обязанности.

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