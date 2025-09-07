Зеленский: пока Путин не оккупировал Украину, победа на нашей стороне

Гарантии безопасности для Украины и уход Путина от переговоров

Заметим, что с 18 августа, после встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, стороны активно обсуждают гарантии безопасности для послевоенной Украины.

В частности, 4 сентября в Париже состоялась встреча "коалиции решительных", после которой президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран готовы оказать военную поддержку Украине или участвовать в соответствующей миссии. Зеленский уточнил, что речь идет о тысячах солдат.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности должны заработать немедленно, еще до прекращения боевых действий, и включать не только военную, но и экономическую поддержку.

Наибольшей гарантией, по его словам, является украинская армия, которая насчитывает 800 тысяч человек и входит в число крупнейших и мощнейших в Европе.

Трамп, как сообщалось, также готов предоставить гарантии безопасности со стороны США, однако без введения американских войск на территорию Украины, подчеркивая, что основную роль в этом должны играть европейские страны.

В то же время подготовка встречи Зеленского и российского диктатора Владимира Путина пока не продвигается. После анонса Трампом двусторонней встречи россияне отрицали, что Путин обещал встретиться с Зеленским, а сам американский президент отметил, что лидеры пока не готовы к переговорам.

Однако 3 сентября Путин заявил, что не исключает встречи, но для этого Зеленский должен приехать в Москву. В своем интервью для ABC News украинский президент подчеркнул, что Путин может приехать в Киев, но он не может поехать в "столицу этого террориста", пока Украина ежедневно под обстрелами.