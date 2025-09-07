Зеленский: пока Путин не оккупировал Украину, победа на нашей стороне

Пока Россия не смогла оккупировать Украину, страна продолжает отстаивать свою государственность и национальную идентичность.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
В пятницу Зеленский пообщался с главным корреспондентом ABC News по международным вопросам Мартой Раддац.
На вопрос, как выглядит победа для Украины во время войны, Зеленский ответил, что для него это выживание страны.
Он пояснил, что цель российского диктатора Владимира Путина - оккупировать Украину и уничтожить ее.
"Победа, по моему мнению, цель Путина - оккупировать Украину, это уничтожить нас, оккупировать?", - отметил президент
Зеленский подчеркнул, что война приносит большие потери, но главное для Украины - выжить, сохранив государственность, независимость и национальную идентичность.
"Он, конечно, хочет полностью нас оккупировать. Для него это победа. И пока он не может этого сделать, победа на нашей стороне. Очень больно в войне, потому что много потерь. Поэтому для нас выживание - это победа, потому что мы выживаем с нашей идентичностью, с нашей страной, с нашей независимостью", - пояснил глава Украины.
Заметим, что с 18 августа, после встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, стороны активно обсуждают гарантии безопасности для послевоенной Украины.
В частности, 4 сентября в Париже состоялась встреча "коалиции решительных", после которой президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 26 стран готовы оказать военную поддержку Украине или участвовать в соответствующей миссии. Зеленский уточнил, что речь идет о тысячах солдат.
Президент подчеркнул, что гарантии безопасности должны заработать немедленно, еще до прекращения боевых действий, и включать не только военную, но и экономическую поддержку.
Наибольшей гарантией, по его словам, является украинская армия, которая насчитывает 800 тысяч человек и входит в число крупнейших и мощнейших в Европе.
Трамп, как сообщалось, также готов предоставить гарантии безопасности со стороны США, однако без введения американских войск на территорию Украины, подчеркивая, что основную роль в этом должны играть европейские страны.
В то же время подготовка встречи Зеленского и российского диктатора Владимира Путина пока не продвигается. После анонса Трампом двусторонней встречи россияне отрицали, что Путин обещал встретиться с Зеленским, а сам американский президент отметил, что лидеры пока не готовы к переговорам.
Однако 3 сентября Путин заявил, что не исключает встречи, но для этого Зеленский должен приехать в Москву. В своем интервью для ABC News украинский президент подчеркнул, что Путин может приехать в Киев, но он не может поехать в "столицу этого террориста", пока Украина ежедневно под обстрелами.