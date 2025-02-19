В Одессе без тепла и света остались более 500 домов: мэр о последствиях атаки РФ

Российские оккупанты с вечера 18 февраля и даже в ночь на 19 февраля массированно атаковали Одессу. Вследствие вражеской атаки, в одном из районов города - более полутысячи домов остались без света и отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова.

"Уважаемые одесситы! Что касается ситуации на три часа. Работают энергетики, мы ждем от них информацию, потому что от той информации, которую мы получаем, будем планировать дальнейшие наши действия", - заявил мэр.

Он уточнил, что из-за атаки россиян без света и тепла остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки - более 500 домов. Сейчас специалисты оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию. По словам Труханова, существенно пострадали детская поликлиника и детский сад.

"Один из крупнейших районов нашего города, более 250 тысяч жителей, 500 многоэтажек остались без отопления и без света в настоящее время. Но уже сейчас мы понимаем, что ситуация с теплоснабжением очень сложная. Поэтому мы принимаем решение, для того, чтобы не разморозить систему, вливать воду, чтобы не было ухудшения ситуации", - пояснил городской голова Одессы.

Сейчас известно об одном пострадавшем. Ему оказывают помощь в больнице.

Тем временем местные власти разворачивают палатки обогрева и пункты несокрушимости. Утром районная администрация начнет принимать заявления от жителей поврежденных квартир.

Кроме того, сегодня в Киевском районе Одессы в учебных заведениях не будет очного обучения. Речь идет о тех заведениях, где нет света в тепла.

"По решению штаба, отменяем завтра в Киевском районе обучение детей и посещение детских садов. Прошу всех держаться. Прошу всех успокоиться. Ситуация очень сложная, но я хочу вас заверить в том, что я, наша команда - работаем", - резюмировал Труханов.