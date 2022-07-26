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Зеленський показав наслідки удару по Затоці (відео)

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Одеса, Вівторок 26 липня 2022 11:58
Зеленський показав наслідки удару по Затоці (відео) Фото: наслідки удару по Затоці (скрін відео t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари по Затоці Одеської області у вівторок, 26 липня. Голова держави також показав кадри з місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Instagram.

"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали і жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам із РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "визволитель", який руйнує наше життя", - підписав кадри.

Ще одне відео з місця обстрілу виклав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомлялося, вранці 26 лютого російські окупанти з акваторії Чорного моря завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок обстрілу спалахнули приватні будинки.

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