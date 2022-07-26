Зеленский показал последствия удара по Затоке (видео)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары по Затоке Одесской области во вторник, 26 июля. Глава государства также показал кадры с места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram .

"Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь", - подписал кадры он.

Еще одно видео с места обстрела выложил и глава Офиса президента Андрей Ермак.