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Зеленский пока не уверен во встрече с Путиным в Израиле

Новости » Политика     22.01.2020 - 18:59
Зеленский пока не уверен во встрече с Путиным в Израиле
Коллаж РБК-Украина

Зеленский 23-24 января посетит с рабочим визитом Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент не уверен, состоится ли у него встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Я пока не уверен, что у нас состоится встреча", - заявил Зеленский.

Напомним, помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. По его словам, если встреча и состоится, то она будет короткая.

Кроме того, в Офисе президента не исключили, что встреча украинского и российского президента может состояться. Отмечается, что в случае такой встречи украинская сторона обсуждать лишь вопросы дальнейшего обмена пленным.

Ранее российские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле, куда 23 января приедут по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим. При этом официального подтверждения встречи со российской стороны также нет.

Первая встреча Зеленского и Путина состоялась во время саммита "нормандской четверки" в Париже в середине декабря. Тогда сообщили, что их следующая встреча пройдет не позднее чем через четыре месяца на нормандском саммите в Берлине.

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