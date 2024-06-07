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Зеленский: угрозы России Франции - очередной аргумент в пользу нашей смелости

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские угрозы Франции о возможности отправки французских инструкторов в Украину, являются очередным аргументом в пользу нашей смелости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время выступления перед Национальным собранием Франции.

"Когда из Российской Федерации прозвучали прям угрозы Франции, это стало лишь еще одним аргументом в пользу нашей смелости, в пользу того, что ни одно зло в мире не имело наглости противопоставлять себя Франции и провозглашать французов „военными целями“, - заявил президент. 

Что предшествовало

Президент Франции Эммануэль Макрон был первым западным лидером, который выступил с инициативой об отправке военнослужащих в Украину. Соответствующее заявление вызвало беспокойство среди его коллег, но были и те, кто поддержал бы этот шаг. 

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский недавно рассказал, что Париж может отправить военных инструкторов, которые помогут с обучением наших воинов. Позже во Франции уточнили, что этот вопрос пока обсуждается и окончательного решения пока нет.  

Комментируя эту информацию пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов заявил, что инструкторы, которые будут обучать Силы обороны Украины "убивать русских" станут для террористов "законной целью"

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