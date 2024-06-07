Зеленський: погрози Росії Франції - черговий аргумент на користь нашої сміливості

Російські погрози Франції щодо можливості відправки французьких інструкторів до України, є черговим аргументом на користь нашої сміливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час виступу перед Національними зборами Франції.
"Коли з Російської Федерації прозвучали прям погрози Франції, це стало лише ще одним аргументом на користь нашої сміливості, на користь того, що жодне зло у світі не мало наглості протиставляти себе Франції та проголошувати французів "військовими цілями", - заявив президент.
Президент Франції Еммануель Макрон був першим західним лідером, який виступив з ініціативою щодо відправки військовослужбовців до України. Відповідна заявив викликала занепокоєння серед його колег, але були й ті, хто підтримав би цей крок.
Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський нещодавно розповів, що Париж може відправити військових інструкторів, які допоможуть з навчанням наших воїнів. Пізніше у Франції уточнили, що це питання наразі обговорюється й остаточного рішення поки що немає.
Коментуючи цю інформацію прессекретар посольства Росії у Франції Олександр Макогонов заявив, що інструктори, які навчатимуть Сили оборони України "вбивати росіян" стануть для терористів "законною ціллю".
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