Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение

Почему республиканцы срывают выделение помощи Украине, какую роль в этом играют экс-президент Дональд Трамп и спикер Палаты Майк Джонсон, почему Джо Байден не готов идти на компромиссы с оппонентами и когда Украина может получить долгожданную поддержку от США – подробнее в материале РБК-Украина.

При написании статьи использовались материалы изданий POLITICO, PBS, Bloomberg, Forbes, отчет аналитического центра GIS, данные соцопроса Pew Research Center и Кильского института мировой экономики, публичные заявления сенатора Линдси Грэма и других американских политиков.

На прошлой неделе Киев посетили сразу два высокопоставленных гостя из США. Команду президента Джо Байдена представлял его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, а лагерь его главного оппонента Дональда Трампа – влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Несмотря на стилистические отличия в их заявлениях, по сути они были довольно схожи: уверения в дальнейшей поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, комплименты украинской армии и украинскому народу, но при этом – полное отсутствие конкретики относительно реальной помощи Украине. На третьем году полномасштабной войны ее перспективы остаются в полном тумане.

"У Америки свои проблемы"

Соединенные Штаты – безусловно, главный западный донор Украины по абсолютным объемам оказанной помощи, особенно военной. За время большой войны США выделили почти 75 млрд долларов помощи, из них военной – около 46,5 млрд. Это в разы больше, чем любая другая страна.

Но если сделать поправку на масштабы американской экономики, ситуация представляется несколько в ином свете. Согласно подсчетам Кильского института мировой экономики, США оказали Украине помощь эквивалентную 0,3% своего ВВП и по этому показателю находятся в конце второго десятка стран-доноров, между Канадой и Австрией (для сравнения – Эстония выделила Украине помощь, превышающую 3,5% ее ВВП).

Тем не менее, без американской помощи среднесрочные и особенно долгосрочные перспективы Украины в войне выглядят довольно печально. За последние месяцы американские медиа опубликовали множество аналитических материалов на тему "что будет с Украиной без американской помощи", изложенные в них сценарии колеблются от ужасных до катастрофических.

Американская система ПВО Patriot (фото: Getty Images)

США держат Украину на голодном пайке уже несколько месяцев. Остатки одобренных Конгрессом пакетов финансирования растягивали и дробили на мелкие части, пока, согласно уверениям Пентагона и Белого дома, деньги не закончились полностью. Мартовский пакет помощи в 300 млн долларов – исключение из правил, единственное в своем роде.

Решить все проблемы могло бы принятие многомиллиардного пакета помощи Украине, который президент Джо Байден внес в Конгресс еще в августе прошлого года. Этот законопроект, помимо Украины, предусматривал также оказание помощи Израилю, Тайваню, а также ряд мер, направленных на укрепление границы с Мексикой.

Но несмотря на бесчисленные консультации между Белым домом, демократами и республиканцами в Сенате и Палате представителей, длящиеся несколько месяцев, одобрить его так и не удалось.

Ключевая причина – противодействие со стороны части республиканцев, полностью ориентированной на Дональда Трампа, особенно в Палате представителей. Хотя количество трампистов в Конгрессе не столь велико, благодаря своей гиперактивности они фактически смогли взять в заложники всю американскую законодательную систему.

Тому есть несколько объяснений. Во-первых, стремительный рост влияния Трампа внутри самой Республиканской партии. Еще несколько месяцев назад были надежды на то, что кандидатом на ноябрьские президентские выборы от партии может быть избран другой претендент (или же Трампа не допустят до выборов в связи с многочисленными судебными обвинениями против него). Но сейчас Трамп остался единственным возможным выдвиженцем от республиканцев на выборы, различные судебные процессы ему тоже не помешают.

Во-вторых, важную роль играет то, что республиканцы имеют очень тонкое большинство над демократами в Палате представителей. Сейчас оно составляет лишь пять голосов, после того, как очередной конгрессмен-республиканец сложит мандат в апреле, оно сократится до четерых голосов перевеса. Таким образом, группа трампистов может успешно шантажировать любого относительно адекватного республиканского спикера Палаты, который не идет у них на поводу. Самый яркий пример – отставка предыдущего спикера, Кевина Маккарти, которую трамписты провели совместно с демократами.

В-третьих, категоричность и совершенно оголтелый популизм как самого Трампа, так и самых ярых его сторонников. Осмелившиеся открыто выступить против Трампа республиканцы нередко поддаются настоящей травле со стороны экс-президента и его фанатов, вплоть до прямых угроз, которая вполне может похоронить их политическую карьеру. Кроме того, трамписты при продвижении своей повестки не брезгуют даже самыми абсурдными фейками, которые отлично "заходят" их электорату – например, о том, что Владимир Зеленский на американские деньги купил себе две роскошные яхты.

Среди трампистов есть те, кто в принципе выступает против оказания Украине помощи, например, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая стремится стать кандидатом в вице-президенты в паре с Трампом.

Но таких явное меньшинство. Большинство республиканцев, объясняя свое нежелание голосовать за помощь Украине, ссылаются на то, что сначала США должны разобраться с ключевой внутренней проблемой – миграционным кризисом.

"Мне достаточно сложно говорить об Украине, если я не говорю о границе (США с Мексикой, - ред.). Я здесь, чтобы сказать народу Украины: я хочу быть с вами. Но поймите, пожалуйста, что у Америки тоже есть свои проблемы", - заявил во время визита в Киев сенатор Грэм.

Республиканцы требуют принятия максимально жестких мер в отношении прибывающих с юга мигрантов – что категорически не устраивает уже демократов, занимающих в миграционном вопросе намного более мягкую позицию.

Уже не "партия Рейгана"

В целом, традиционное восприятие Республиканской партии как бескомпромиссных "ястребов" во внешней политики уже очевидно устарело. Его корни – во временах "холодной войны" и президентства Рональда Рейгана с его призывами к борьбе с "империей зла" – Советским союзом. Как показывает практика, рейгановскую политику в отношении Москвы сейчас разделяет старшее поколение республиканцев, помнящее времена "холодной войны". А вот более молодые республиканцы-конгрессмены все с большей симпатией относятся к постмодерному изоляционизму, воплощением которого является Трамп. В силу естественных причин таких в Конгрессе становится все больше.

Дональд Трамп на митинге своих сторонников (фото: Getty Images)

Согласно подсчетам сенатора-трамписта Эрика Шмитта, почти никто из его коллег-республиканцев младше 55 лет не поддержал выделение помощи Украине при голосовании в феврале. Против выступили и 15 из 17 сенаторов, избранных после 2018 года. "Положение дел меняется, просто недостаточно быстро", – делает вывод Шмитт.

Конечно, республиканские члены Конгресса в своей политике относительно Украины вынуждены оглядываться и на общественное мнение, в контексте ноябрьских выборов (помимо президента, американцы будут выбирать новый состав Палаты представителей и треть Сената). Общий тренд здесь, безусловно, не в пользу Украины.

Так, согласно опросам Pew Research Center, в мае 2022 года 31% американцев считал, что США оказывают Украине недостаточную поддержку. В декабре прошлого года таких осталось лишь 18%. Особенно заметен этот тренд среди республиканского электората: в мае-2022 34% республиканцев считали, что США делают для Украины недостаточно, в декабре-2023 таких осталось лишь 13%. Напротив, почти половина симпатиков партии полагает, что Вашингтон предоставляет Киеву слишком много помощи.

Текущая пауза в американских поставках помощи несколько поколебала этот тренд: относительно большее число американцев за последние месяцы стало оценивать помощи Украине как "недостаточную", но это, скорее, краткосрочный эффект. В целом же значительной части республиканского электората отлично "заходят" месседжи от Трампа и его адептов о том, что США должны прежде всего думать о себе, а не о войнах в других странах. Байденовскому проекту помощи Украине они даже придумали название: "Украина – прежде всего, Америка – напоследок". Несмотря на очевидное передергивание (вспомним, что США выделила Украине лишь 0,3% от своего ВВП), такие ярлыки "на ура" воспринимаются электоратом.

Согласно исследованию аналитического центра GIS, в отношении Украины настроения избирателей отличаются дуализмом. С одной стороны, для них важно то, чтобы Украина в конечном счете сохранила свой суверенитет. С другой – детали украино-российского противостояния их волнуют мало. "Для избирателей в США не имеет значения, проходит ли восточная граница Украины по реке Деркул или по Северодонецкому каналу", – говорится в исследовании.

Сложный пазл

С полугодовой задержкой проголосовав за госбюджет США на 2023-24 финансовый год, Палата представителей разошлась до 9 апреля. Как ранее обещал спикер Майк Джонсон, разобравшись с бюджетом, конгрессмены сразу же возьмутся за рассмотрение помощи Украине и связанные вопросы.

Впрочем, на практике это зависит от того, будет ли достигнут политический компромисс между Белым домом, демократами и республиканцами в обеих палатах Конгресса. Если да – тогда одобрение помощи Украине во многом станет делом техники. Если нет – консультации и далее могут длиться месяцами без конкретного результата.

Сейчас на столе есть несколько опций выделения Украине помощи. Первая – уже одобренный Сенатом проект на 95 млрд долларов (адаптированный августовский проект Байдена), из которых Украине положено чуть более 60 млрд, остальное – помощь Израилю и Тайваню. Республиканцы в Палате представителей зарубили его сразу после принятия Сенатом, еще в февраля, ссылаясь на то, что сначала нужно решить проблему с мексиканской границей, а потом уже заниматься помощью союзникам. Тем не менее, Белый дом и демократы продолжают бескомпромиссно настаивать на его принятии.

Главная процедурная проблема – добиться вынесения законопроекта на рассмотрение Палаты представителей. Ведь по всем оценкам, в зале за него наберется большинство голосов. Но вынести проект на рассмотрение может лишь спикер Джонсон, который этого упорно не желает делать. Потому демократы запустили специальную процедуру, так называемую "discharge petition", которая позволит вынести документ на голосование в обход спикера, если за это подпишутся 218 конгрессменов. Пока что она набрала 191 подпись и темп сбора заметно снизился. Подписываются одни лишь демократы, от республиканцев же только один – конгрессмен Кен Бак, который уже сложил свой мандат (но его подпись будет учитываться).

Республиканская партия, в свою очередь, загорелась новой идеей: выделить помощь Украине не безвозвратно, как было до сих пор, а в форме кредита, с нулевой ставкой и возможностью списания. Впервые ее озвучил Трамп, в рамках своей общей концепции "Америка не должна ни за кого платить", инициативу активно подхватили его сторонники в Конгрессе, во время визита в Киев ее продвигал и сенатор Грэм. В Белом доме к этой идее отнеслись прохладно, настаивая на принятии уже одобренного Сенатом проекта безвозвратной помощи Украине. В любом случае, до написания готового законопроекта эта инициатива пока не дошла.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (фото: Getty Images)

Параллельно симпатизирующие Украине республиканцы разрабатывают свои варианты выхода из кризиса. В частности, запущена еще одна петиция в поддержку законопроекта, предусматривающего выделение исключительно военной помощи Украине (на 47 млрд дол.), Израилю и Тайваню, а также ужесточение миграционной политики. Но пока она собрала лишь 16 подписей, и все от республиканцев – демократы за чужой проект подписываться не хотят.

Еще один компромиссный вариант предусматривает выделение Украине тех же 47 млрд долларов военной помощи безвозвратно, а почти 12 миллиардов финансовой помощи предлагается выделить в кредит, под залог замороженных российских активов. Перспективы этой инициативы тоже очень туманны.

По мере того, как длились бесплодные консультации между демократами и республиканцами, в американских медиа стали появляться материалы о том, может ли Белый дом оказывать Украине помощь в обход Конгресса, раз уж там не получается ни о чем договориться.

В частности, Bloomberg отмечает, что в распоряжении Байдена имеется еще несколько миллиардов долларов, которые можно выделить Украине, из имеющихся в распоряжении Пентагона запасов. Проблема в том, что средств на пополнение этих резервов не осталось – хотя законодательство и не обязывает их немедленно пополнять (а сумма в несколько миллиардов долларов для военной машины США незначительна).

Другой вариант, который предлагает Forbes – использовать программу, по которой США могут передавать союзникам излишнее, в частности устаревшее вооружение, по дешевке или вообще бесплатно. Согласие Конгресса для этого не требуется. Объем программы составляет лишь 500 млн долларов в год, но устаревшую технику или боеприпасы можно уценить чуть ли не до нуля, тем самым самым в 500 миллионов можно "вместить" немало нужных Украине вооружений.

Впрочем, администрация Байдена о таких опциях предпочитает умалчивать, и по понятным причинам. Во-первых, хотя даже несколько миллиардов военной помощи сейчас стали бы для Украины мощным подспорьем, в долгосрочной перспективе такие суммы ничего не решат. Во-вторых, если Белый дом попытается пойти в обход Конгресса, трамписты немедленно начнут популистскую кампанию на лозунгах вроде "Мы уже помогаем Украине, чего вы еще хотите" и "Байден оставляет США безоружными".

В целом, изначальная идея американского президента – связать в одном пакете помощь Украине, Израилю, Тайваню с миграционной реформой – выглядела вполне резонной. Таким путем он рассчитывал добиться и своей главной цели – выделить помощь Украине – и удовлетворить аппетиты республиканцев по ужесточению миграционных правил и помощи Израилю (вокруг этого вопроса в республиканской среде гораздо больше чем согласия, чем вокруг помощи Украине).

На практике же оказалось, что сложить пазл из трех ключевых компонентов – Украина, Израиль, граница – едва ли возможно. Так, ряд представителей левого крыла демократов (пропалестински настроенных) в целом готовы были би поддержать помощь Украине – но помощь Израилю для них категорически неприемлема. А некоторые республиканцы напротив, очень хотят поддержать Израиль, в целом не против оказать помощь и Украине – но предлагаемые демократами в пакете миграционные реформы для них являются слишком мягкими. Уступать пока не хочет никто.

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Впрочем, в последнее время появилась надежда на то, что в обозримом будущем Конгресс все же проголосует за помощь Украине, в том или ином виде. Связана она с политическими амбициями того же человека, который уже несколько месяцев ее блокирует – спикера Палаты Майка Джонсона.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон (фото: Getty Images)

После своего избрания на должность в октябре прошлого года, Джонсон изо всех сил пытался не разозлить трампистское крыло своей партии – помня о том, что это стоило кресла его предшественнику Маккарти. Но в последнее время спикер все чаще стал опираться не на родную фракцию, а на демократов. Многие законопроекты, которые он выносил на голосование, получают больше голосов от конгрессменов-демократов, а не от республиканцев.

Такая практика привела к закономерному результату: после принятия бюджета на текущий финансовый год, что стало возможным благодаря очередному соглашению с демократами, трампистка Марджори Тейлор Грин внесла резолюцию об увольнении Джонсона – "за предательство республиканской фракции".

В прошлый раз схожая инициатива привела к отставке республиканского спикера Палаты – потому что демократы не стали спасать его своими голосами. Но на этот раз, как сообщают ведущие американские медиа, однопартийцы Джо Байдена готовы подставить плечо своему оппоненту и уберечь его от отставки (одних голосов трампистов для увольнения Джонсона точно не хватит). Правда, есть условие – он должен вынести на голосование помощь Украине. Развязка истории, вполне вероятно, наступит уже в апреле.