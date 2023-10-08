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Зеленский поговорил с Нетаньяху на фоне войны в Израиле

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне нападения боевиков ХАМАСа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис Нетаньяху.

Кроме Зеленского, премьер-министр Израиля провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Британии Риши Сунаком.

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что все они выразили поддержку права Израиля защищать себя "так, как это потребуется".

Зеленский написал о деталях разговора с Нетаньяху. Он отметил, что премьер-министр рассказал о ситуации в Израиле и действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения.

"Солидарны с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле", - подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что политики обсудили влияние нападения на Израиль на ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера боевики ХАМАСа атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны они проникли на территорию небольшого города Сдероту в Южном округе.

К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Отметим, что из-за нападения ХАМАСа в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек.

Нетаньяху заявлял, что Израиль вступил в долгую войну, первый этап которой завершается уничтожением большей части террористов, проникших в страну.

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Владимир ЗеленскийНетаньяхуИзраиль