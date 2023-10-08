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Израиль вступает в долгую войну, ее первая фаза подходит к завершению, - Нетаньяху

Воскресенье 08 октября 2023 03:41
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Израиль вступает в долгую войну, ее первая фаза подходит к завершению, - Нетаньяху Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Израиль вступил в долгую войну, первый этап которой завершается уничтожением большей части боевиков, которые проникли в Израиль.

Об этом заявил премьер-министр Израиля премьер Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Мы вступаем в долгую и трудную войну. К этой войне нас вынудило убийственное нападение ХАМАСа. Первая фаза завершается в эти часы уничтожением большей части вражеских сил, проникших на нашу территорию. Одновременно мы начали и наступательный этап, и он будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты", - заявил премьер-министр Израиля.

По его словам, большая часть боевиков, проникших на израильскую территорию, уничтожена. Правительство приняло решение прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

Что было раньше

Напомним, что вчера утром, 7 октября, боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, а также устроили массированный ракетный удар по городам Израиля. В настоящее время продолжаются бои между Армией Израиля и боевиками, но не исключается дальнейшее вторжение израильских войск в Сектор Газы.

Поздно вечером стало известно, что войска Израиля перебрасывают технику к сектору Газа. На юге страны были замечены колонны с танками "Меркава".

Позде президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты позаботятся о том, чтобы Израиль получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от возникшей террористической угрозы.

Все подробности нападения ХАМАС на Израиль в режиме онлайн можно прочитать в материале РБК-Украина.

Реакцию Украины и мира на события в Израиле можно узнать по ссылке.

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