Канада предоставит больше помощи для разминирования Украины

Канада предоставит еще больше помощи для разминирования освобожденных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Разговаривал с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли", - говорится в сообщении.

Кулеба пояснил, что они обсуждали следующие шаги после министерской встречи G7. Также обсудили подготовку к саммиту Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже на следующей неделе и саммиту Франкофонии на Джерби.

"Приятно знать, что Канада предоставит еще больше помощи для разминирования освобожденных территорий", - добавил Кулеба.