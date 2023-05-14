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Зеленский побеседовал с президентом ЮАР и предупредил о последствиях дружбы с Путиным

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Украины провел телефонный разговор с коллегой из Южно-Африканской Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер, который находится с визитом в Риме в разговоре с президентом ЮАР призвал его присоединиться вместе с другими странами мира, всех континентов, Африки к совместной работе по реализации украинской формулы мира.

"Говорил о формуле мира, о справедливости, о том, что наш мир должен быть объединен правилами международного права. Каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями", - отметил президент.

Ранее посол США в Южно-Африканской Республике заявил, что Америка убеждена в том, что ЮАР, несмотря на то, что она заявляет о своей нейтральной позиции по поводу российского вторжения в Украину, поставляла оружие армии российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. В связи с этим Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должен арестовать его по прибытии в столицу ЮАР.

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Владимир Зеленский