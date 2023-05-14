Зеленський поговорив з президентом ПАР і попередив про наслідки дружби з Путіним

Український лідер, який знаходиться із візитом у Римі, у розмові із президентом ПАР закликав його долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації української формули миру.

"Говорив про формулу миру, про справедливість, про те, що наш світ має бути об’єднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками", - зазначив президент.