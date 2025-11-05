Зеленский поговорил с Вучичем на фоне заявлений о снарядах для Украины

По словам украинского лидера, он обсудил с Вучичем европейскую интеграцию двух стран.

"Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать", - добавил Зеленский.

Недавно Вучич сообщил, что склады Сербии "переполнены боеприпасами" и страна готова поставлять их другим европейским государствам, даже если это вооружение в дальнейшем окажется в Украине.

Президент Сербии также отрицает любую угрозу со стороны своей страны для кого-либо в Европе из-за связей с Россией. Он в очередной раз напомнил о военно-нейтральном статусе страны, и отметил, что готов к сотрудничеству с европейскими армиями.