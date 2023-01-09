Зеленский поговорил с премьером Северной Македонии: что обсудили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Зеленского в Telegram .

Украинский президент отметил, что разговор состоялся в то время, когда Северная Македония начала председательствовать в ОБСЕ.

Зеленский рассказал, что обсудил с премьером Ковачевским ряд вопросов, в том числе риски эскалации на фронте, дальнейшее оборонное сотрудничество и углубление двусторонних отношений между странами.