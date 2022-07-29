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Північна Македонія передала Україні танки Т-72 (відео)

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П'ятниця 29 липня 2022 14:49
Північна Македонія передала Україні танки Т-72 (відео) Фото: Північна Македонія передала Україні танки Т-72 (скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило інформацію про передачу Україні танків Т-72. Кількість наданої техніки у відомстві не уточнили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання 360stepeni.

В оборонному відомстві зазначили, що мовиться про танки "третього покоління" із батальйону, який незабаром планується розформувати. Наразі конвой важкої техніки перебуває на шляху до України.

Про кількість переданих машин македонське Міноборони не поінформувало. Проте, відомо, що в арсеналі армії країни є 31 танк такого типу.

Цікавим є те, що ці танки Північній Македонії у 2000 році передала Росія. Тепер ж вони будуть допомогати знищувати путінську армію, яка насмілилася прийти в Україну.

Нагадаємо, Польща в рамках військової допомоги Україні відправила танки PT-91 Twardy. Головною його особливістю є захист з використанням активної броні власної розробки ERAWA.

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