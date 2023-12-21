RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский поговорил с Гутерришем и пригласил ООН на встречу по формуле мира

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Во время разговора они обсудили безопасность гражданского судоходства в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Пригласил представителя Организации Объединенных Наций на четвертую встречу советников по имплементации Формулы мира", - сообщил Зеленский.

Кроме этого президент поблагодарил Гутерриша за отдельный план по зимнему сезону. 

"Украина также рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год", - добавил глава государства.

Украинская формула мира

Отметим, что еще в ноябре прошлого года Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия и страны Балтии.

В Копенгагене и Джидде уже проходили переговоры по формуле мира. В частности, на встречу в Саудовской Аравии были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам саммита в Джидде заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

При этом третья международная встреча советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой украинского мирного саммита, может пройти в Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООН