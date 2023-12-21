UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський поговорив з Гутеррішем і запросив ООН на зустріч щодо формули миру

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленский провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Під час розмови вони обговорили безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Запросив представника Організації Об’єднаних Націй на четверту зустріч радників з імплементації Формули миру", - повідомив Зеленський.

Крім цього президент подякував Гутеррішу за окремий план щодо зимового сезону. 

"Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік", - додав глава держави.

Українська формула миру

Зазначимо, що ще в листопаді минулого року Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія та країни Балтії.

У Копенгагені та Джидді вже проходили переговори щодо формули миру. Зокрема, на зустріч в Саудівській Аравії було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками саміту в Джидді заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

При цьому третя міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою українського мирного саміту, може пройти у Туреччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийООН