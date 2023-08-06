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Имели честный разговор. В ОП подвели итоги мирного саммита в Саудовской Аравии

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Воскресенье 06 августа 2023 14:14
Имели честный разговор. В ОП подвели итоги мирного саммита в Саудовской Аравии Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Джидде Саудовской Аравии прошел мирный саммит по принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. Разговор между представителями стран был открытым и честным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как пишет пресс-служба, в саммите приняли участие более 40 стран, что свидетельствует о чрезвычайной заинтересованности в установлении устойчивого и прочного мира.

"Мы имели очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и прочный мир. У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение", - рассказал руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, который и возглавил украинскую делегацию.

По словам Ермака некоторые из представителей имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. Именно на этих принципах, как отметил руководитель ОП, построена Формула мира президента Владимира Зеленского.

"Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство - участник консультаций, имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы", - добавляет пресс-служба.

Стороны, со своей стороны, договорились продолжить работу на различных представительских уровнях для установления справедливого и всеобъемлющего мира.

Саммит в Саудовской Аравии

Как и отмечалось выше, главной темой саммита стала украинская формула мира. О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Позже информацию подтвердили и в Офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, в частности, развивающихся, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет и Мексику. Китай, со своей стороны, в конце концов также отправил собственную делегацию.

Относительно Формулы мира Владимира Зеленского. Она включает 10 пунктов, связанных с обеспечением безопасности в Украине в связи с военными действиями. А именно:

  1. радиационная и ядерная сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
  2. продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);
  3. энергетическая сохранность;
  4. освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  5. исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  6. вывод русских войск и прекращение боевых действий;
  7. справедливость;
  8. экоцид; потребность немедленной защиты природы;
  9. недопущение эскалации;
  10. фиксация окончания войны

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