Зеленский поговорил с Гутерришем и пригласил ООН на встречу по формуле мира

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Во время разговора они обсудили безопасность гражданского судоходства в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Пригласил представителя Организации Объединенных Наций на четвертую встречу советников по имплементации Формулы мира", - сообщил Зеленский.

Кроме этого президент поблагодарил Гутерриша за отдельный план по зимнему сезону.

"Украина также рассчитывает на утверждение Плана гуманитарного реагирования ООН на 2024 год", - добавил глава государства.

Украинская формула мира

Отметим, что еще в ноябре прошлого года Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия и страны Балтии.

В Копенгагене и Джидде уже проходили переговоры по формуле мира. В частности, на встречу в Саудовской Аравии были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам саммита в Джидде заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

При этом третья международная встреча советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой украинского мирного саммита, может пройти в Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.