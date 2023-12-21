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Зеленський поговорив з Гутеррішем і запросив ООН на зустріч щодо формули миру

Україна , Четвер 21 грудня 2023 17:41
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Зеленський поговорив з Гутеррішем і запросив ООН на зустріч щодо формули миру Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленский провів телефонну розмову з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Під час розмови вони обговорили безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Запросив представника Організації Об’єднаних Націй на четверту зустріч радників з імплементації Формули миру", - повідомив Зеленський.

Крім цього президент подякував Гутеррішу за окремий план щодо зимового сезону.

"Україна також розраховує на затвердження Плану гуманітарного реагування ООН на 2024 рік", - додав глава держави.

Українська формула миру

Зазначимо, що ще в листопаді минулого року Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія та країни Балтії.

У Копенгагені та Джидді вже проходили переговори щодо формули миру. Зокрема, на зустріч в Саудівській Аравії було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками саміту в Джидді заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

При цьому третя міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою українського мирного саміту, може пройти у Туреччині.

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Володимир Зеленський ООН
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