Зеленский: согласованы кадровые решения для усиления ПВО и аудит поставок оружия в войска

По его словам, приняты кадровые решения, которые должны усилить систему противовоздушной обороны, продолжается аудит поставок вооружения в войска и развитие технологического контроля за полем боя.

Кадровые решения для усиления малой ПВО

По словам Зеленского, согласованы кадровые решения, которые должны укрепить систему противовоздушной обороны.

В частности, согласована кандидатура нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.

Задача - трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений так, чтобы эффективность их работы была максимальной.

Аудит поставок оружия и дронов в войска

Президент сообщил, что продолжается аудит поставок вооружения и необходимого оборудования в подразделения ВСУ.

Отдельный акцент сделан на обеспечении каждой боевой бригады гарантированным количеством дронов.

Технологический контроль за полем боя

Также Украина продолжает развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением противника.

Речь идет о запуске инструментов для оперативного анализа каждого удара врага и каждой боевой операции украинских сил.

Благодарен всем, кто обеспечивает для украинской армии наиболее передовые решения. Представим такие решения", - сообщил Зеленский.