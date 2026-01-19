Зеленский: согласованы кадровые решения для усиления ПВО и аудит поставок оружия в войска

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах доклада министра обороны Михаила Федорова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
По его словам, приняты кадровые решения, которые должны усилить систему противовоздушной обороны, продолжается аудит поставок вооружения в войска и развитие технологического контроля за полем боя.
По словам Зеленского, согласованы кадровые решения, которые должны укрепить систему противовоздушной обороны.
В частности, согласована кандидатура нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.
Задача - трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений так, чтобы эффективность их работы была максимальной.
Президент сообщил, что продолжается аудит поставок вооружения и необходимого оборудования в подразделения ВСУ.
Отдельный акцент сделан на обеспечении каждой боевой бригады гарантированным количеством дронов.
Также Украина продолжает развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением противника.
Речь идет о запуске инструментов для оперативного анализа каждого удара врага и каждой боевой операции украинских сил.
Благодарен всем, кто обеспечивает для украинской армии наиболее передовые решения. Представим такие решения", - сообщил Зеленский.
Ранее мы писали, что президент дал отдельные поручения Федорову относительно деятельности Воздушных сил и усиления защиты воздушного пространства страны.
Напомним, недавно Федоров возглавил Министерство обороны - за его назначение проголосовали 277 народных депутатов.
Кроме того, по словам Зеленского, еще раньше в Украине было несколько систем ПВО без ракет, однако необходимые боеприпасы уже поступили. В то же время в Минобороны отмечают, что страна и в дальнейшем нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot и NASAMS, чтобы защитить критическую инфраструктуру от массированных атак РФ.