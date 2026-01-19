RU

ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский: согласованы кадровые решения для усиления ПВО и аудит поставок оружия в войска

Фото: президент Владимир Зеленский и Михаил Федоров(president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах доклада министра обороны Михаила Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

По его словам, приняты кадровые решения, которые должны усилить систему противовоздушной обороны, продолжается аудит поставок вооружения в войска и развитие технологического контроля за полем боя.

Кадровые решения для усиления малой ПВО

По словам Зеленского, согласованы кадровые решения, которые должны укрепить систему противовоздушной обороны.

В частности, согласована кандидатура нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.

Задача - трансформировать использование перехватчиков, работу мобильных огневых групп и других подразделений так, чтобы эффективность их работы была максимальной.

Аудит поставок оружия и дронов в войска

Президент сообщил, что продолжается аудит поставок вооружения и необходимого оборудования в подразделения ВСУ.

Отдельный акцент сделан на обеспечении каждой боевой бригады гарантированным количеством дронов.

Технологический контроль за полем боя

Также Украина продолжает развитие системы технологического контроля за полем боя и реальным уничтожением противника.

Речь идет о запуске инструментов для оперативного анализа каждого удара врага и каждой боевой операции украинских сил.

Благодарен всем, кто обеспечивает для украинской армии наиболее передовые решения. Представим такие решения", - сообщил Зеленский.

 

Поручения Минобороны по защите неба

Ранее мы писали, что президент дал отдельные поручения Федорову относительно деятельности Воздушных сил и усиления защиты воздушного пространства страны.

Напомним, недавно Федоров возглавил Министерство обороны - за его назначение проголосовали 277 народных депутатов.

Кроме того, по словам Зеленского, еще раньше в Украине было несколько систем ПВО без ракет, однако необходимые боеприпасы уже поступили. В то же время в Минобороны отмечают, что страна и в дальнейшем нуждается в дополнительных ракетах для комплексов Patriot и NASAMS, чтобы защитить критическую инфраструктуру от массированных атак РФ.

Владимир ЗеленскийПВОМихаил ФедоровВоздушные силы УкраиныВойна в Украине