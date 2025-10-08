RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский заинтриговал планами СБУ на "асимметричные ответы" на российскую войну

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Василия Малюка и согласовал "некоторые асимметричные ответы" на российскую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Хороший доклад сегодня был Василия Малюка, председателя Службы безопасности Украины. И относительно наших операций - я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну", - рассказал Зеленский.

Также говорили о результатах воинов Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

"Они воюют на фронте вместе с другими составляющими Сил обороны. В частности, Покровское направление, другие участки фронта", - добавил президент.

 

Удары СБУ по территории России

Напомним, 3 октября дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российский нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.

Также дроны СБУ поразили и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике РФ.

В общем координационная работа СБУ, ССО, ГУР и СБС суммарно вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и усложнило логистику.

Владимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныВойна в УкраинеВасилий Малюк