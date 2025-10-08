Зеленский заинтриговал планами СБУ на "асимметричные ответы" на российскую войну

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Василия Малюка и согласовал "некоторые асимметричные ответы" на российскую войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
"Хороший доклад сегодня был Василия Малюка, председателя Службы безопасности Украины. И относительно наших операций - я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну", - рассказал Зеленский.
Также говорили о результатах воинов Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.
"Они воюют на фронте вместе с другими составляющими Сил обороны. В частности, Покровское направление, другие участки фронта", - добавил президент.
Напомним, 3 октября дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российский нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.
Также дроны СБУ поразили и вывели из строя нефтеперекачивающую станцию "Тиньговатово" в Чувашской республике РФ.
В общем координационная работа СБУ, ССО, ГУР и СБС суммарно вывела из строя около 20% мощностей нефтепереработки в России, что привело к топливному кризису и усложнило логистику.