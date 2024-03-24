Зеленский поблагодарил героев, которые очищают Крым и Черное море от оккупантов

"Благодарю всех наших героев, которые уничтожают логистику на оккупированной территории. Очищающие Крым и Черное море от присутствия оккупанта", - подчеркнул он.

Зеленский заметил, что эта задача сложная, но "постепенно наши воины ее выполняют, все это видят".

"И, конечно, хочу особо отметить сегодня все элементы наших Сил обороны и безопасности Украины, которые "минусуют" российский потенциал войны", - рассказал президент.

Глава государства добавил, что уменьшение способности Кремля зарабатывать деньги, и чем сильнее будут санкции против РФ и физическое уничтожение потенциала войны страны-агрессора, тем "скорее Украина, наша Европа и весь мир снова почувствуют спокойствие".

Удар Сил обороны по целях оккупантов в Крыму

Ранее сегодня, 24 марта, в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы обороны нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ и центр связи.

Да, украинские военные ударили по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов". Также был поражен центр связи российских оккупационных войск и несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе.

Перед тем ночью в оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе. В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.

Также OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.