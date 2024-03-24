Зеленський подякував героям, які очищують Крим і Чорне море від окупантів

"Дякую всім нашим героям, які знищують логістику на окупованій території. Які очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта", - наголосив він.

Зеленський зауважив, що це завдання складне, але "поступово наші воїни його виконують, всі це бачать".

"І, звичайно, хочу окремо відзначити сьогодні всі елементи наших Сил оборони та безпеки України, які "мінусують" російський потенціал війни", - розповів президент.

Глава держави додав, що зменшення здатності Кремля заробляти гроші, та чим сильнішими будуть санкції проти РФ та фізичне знищення потенціалу війни країни-агресора, то "швидше Україна, наша Європа та весь світ знову відчують спокій".

Удар Сил оборони по цілях окупантів у Криму

Раніше сьогодні, 24 березня, в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомили, що Сили оборони завдали ударів по об'єкти російських окупантів у Севастополі. Були знищені два десантні кораблі РФ та центр зв'язку.

Так, українські військові вдарили по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов". А також був уражений центр зв'язку російських окупаційних військ та декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Перед тим вночі в окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.

Також OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.