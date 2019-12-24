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Зеленський підтвердив запуск програми кредитів на житло для ветеранів та ВПЛ

Новини » Політика     24.12.2019 - 15:49
Зеленський підтвердив запуск програми кредитів на житло для ветеранів та ВПЛ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Ці категорії зможуть отримати кредит на житло під 3% річних

Наступного року в Україні запустять доступні кредити на житло для ветеранів АТО і переселенців. Про це на засіданні Ради розвитку громад і територій заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ветерани АТО і переселенці зможуть придбати житло за рахунок державного кредиту під 3% річних терміном до 20 років при мінімальному внеску до 6%. Він також зазначив, що для реалізації цієї ініціативи необхідна координація центральних органів та місцевої влади.

"У листопаді ми прийняли рішення, яке дозволить ветеранам АТО/ООСі вимушеним переселенцям отримати доступне житло. Мова йде про довгостроковий державний кредит під 3% річних терміном до 20 років при мінімальному власному внеску до 6% вартості житла", - заявив Зеленський.

Доля Президента України Володимира Зеленського у засіданні Заради розвитку громад та територій.

Доля Президента України Володимира Зеленського у засіданні Заради розвитку громад та територій.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 24 грудня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом грудня мерам і головам обласних державних адміністрацій представлять програму будівництва нерухомості для переселенців, ветеранів і учасників ООС.

У листопаді Кабмін виділив 200 млн гривень на житло для ветеранів АТО і переселенців.

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