Зеленский подтвердил запуск программы кредитов на жилье для ветеранов и ВПЛ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Эти категории смогут получить кредит на жилье под 3% годовых

В следующем году в Украине запустят доступные кредиты на жилье для ветеранов АТО и переселенцев. Об этом на заседании Совета развития общин и территорий заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ветераны АТО и переселенцы смогут приобрести жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном взносе до 6%. Он также отметил, что для реализации этой инициативы необходима координация центральных органов и местной власти.

"В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья", - заявил Зеленский.

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 24 грудня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение декабря мэрам и главам областных государственных администраций представят программу строительства недвижимости для переселенцев, ветеранов и участников ООС.

В ноябре Кабмин выделил 200 млн гривен на жилье для ветеранов АТО и переселенцев.