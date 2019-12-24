ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский подтвердил запуск программы кредитов на жилье для ветеранов и ВПЛ

Новости » Политика     24.12.2019 - 15:49
Зеленский подтвердил запуск программы кредитов на жилье для ветеранов и ВПЛ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Эти категории смогут получить кредит на жилье под 3% годовых

В следующем году в Украине запустят доступные кредиты на жилье для ветеранов АТО и переселенцев. Об этом на заседании Совета развития общин и территорий заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ветераны АТО и переселенцы смогут приобрести жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном взносе до 6%. Он также отметил, что для реализации этой инициативы необходима координация центральных органов и местной власти.

"В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья", - заявил Зеленский.

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій.

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 24 грудня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение декабря мэрам и главам областных государственных администраций представят программу строительства недвижимости для переселенцев, ветеранов и участников ООС.

В ноябре Кабмин выделил 200 млн гривен на жилье для ветеранов АТО и переселенцев.

Зеленский уволил глав двух ОГА
Новости Украины Владимир Зеленскийкредитпереселенцыжилье
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь