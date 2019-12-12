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Зеленський анонсував програму будівництва житла для переселенців та ветеранів ООС

Новини » Політика     12.12.2019 - 23:22
Зеленський анонсував програму будівництва житла для переселенців та ветеранів ООС
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Впродовж місяця програму будівництва житла буде показана всім мерам та головам ОДА

Впродовж місяця мерам та головам обласних державних адміністрацій презентують програму будівництва нерухомості для переселенців, ветеранів та учасників ООС. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За його словами, зараз в Україні великі черги на отримання житла.

"Є цифри. У нас середня заробітна плата за листопад 10 600 грн з тим курсом при зміцненні гривні... Розробляється програма. З приводу нерухомості у нас буде невелика зустріч з усіма мерами і губернаторами і буде поставлене їм завдання, щоб будувалась нова нерухомість для тих людей, які не знайшли... У нас дуже великі черги... Там не тільки люди, які приїхали з окупованої частини Донбасу, там і ветерани, і АТОвці. Для них для всіх розробляється програма. Впродовж місяця вона буде показана всім мерам та губернаторам", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленскьеий раніше заявив, що якщо в процесі деокупації Донбасу хтось з місцевих жителів захоче жити в Росії, то такі можуть виїхати. Він зазначив, що заявив, що "не став би боротися за людей, які вважають себе тільки росіянами".

Раніше ООН закликала українську владу розслідувати факти мародерства серед військових на Донбасі. У звіті організації наводяться приклади мародерства в Авдіївці, де з 2014 року тривають військові дії. Зокрема, 30 власників квартир написали скарги до місцевої поліції про пограбування або навмисне знищення майна. Роками кримінальні справи курсували між Національною поліцією та Військовою прокуратурою.

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