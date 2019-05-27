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Партія Зеленського набере кандидатів у депутати по інтернету

Новини » Вибори 2019    27.05.2019 - 12:00
Партія Зеленського набере кандидатів у депутати по інтернету
Фото: Михайло Федоро (facebook com fedorov1991)

Перед виборами партія повинна знайти мінімум 450 осіб

Перед достроковими виборами у Верховну раду партія "Слуга народу" створить свій сайт, на якому потенційні кандидати в народні депутати зможуть подати заяву. Про це повідомив Михайло Федоров, керівник діджитал-напрямки партії "Слуга народу", на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Федоров зазначив, що кожен бажаючий зможе подати заявку, якщо відчуває в собі сили. Для цього необхідно буде заповнити розширену анкету і прикріпити документи, в тому числі концепції законопроектів.

Крім того, розповів Федоров, кандидатів у депутати по мажоритарних округах будуть перевіряти HR-агентства. "Ми будемо перевіряти на безпеку, на професійні якості. Також дуже важливий момент, що ми буде перевіряти за допомогою міжнародних HR-агентств на ціннісні якості, тому що нам з цими людьми працювати, і важливо, щоб вони були в одній ціннісній системі координат з нами", - сказав він.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" планує провести з'їзд 8 червня. Як повідомив керівник виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, це буде перший етап з'їзду. Другий етап буде пов'язаний з формуванням остаточного списку із 225 осіб і кандидатів по 199 мажоритарних округах.

Як повідомляло РБК-Україна, перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.

Партія "Слуга народу" проведе з'їзд перед виборами Партію "Слуга народу" очолив Дмитро Разумков
Новини України Порошенко Зеленський Володимир Зеленськийпартиявыборы
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