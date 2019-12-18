Зеленський підписав закон про верифікацію пенсій з пропозиціями президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Згідно з пропозиціями глави держави, в абзаці першому підпункту 11 та в абзаці першому підпункту 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про верифікацію і моніторинг державних виплат" слова "абзац другий" замінюються словами "абзац третій".

Відзначимо, ця технічна правка в законі була необхідна для того, щоб зберегти надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент ухвалив цей закон з пропозиціями президента 3 грудня. А 7 листопада Зеленський ветував законопроект №1231 про верифікацію пенсій та інших державних виплат.

Нагадаємо, заступник міністра фінансів Павло Ходаковський відзначав, що вето президента на закон "Про верифікацію і моніторинг державних виплат" (проект №1231) не ставить хрест на законопроекті.

Так, 17 жовтня народні депутати прийняли в другому читанні законопроект №1231, за нього проголосували 249 депутатів ВР. Даний проект закону Рада прийняла за основу 20 вересня. Тоді його підтримали 254 нардепа.