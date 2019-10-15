Зеленський підписав закон про прослуховування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 187-IX, що дозволяє Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР) здійснювати прослуховування незалежно від СБУ. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Повідомляється, що 15 жовтня документ повернутий до парламенту за підписом президента.

Відповідно до закону, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи не тільки Нацполіції, але й НАБУ і ДБР. При цьому НАБУ дозволили наймати не тільки гласних, а й негласних співробітників.

Крім того, документом зберігається право оскарження повідомлення про підозру. Норми закону набудуть чинності на наступний день після офіційного опублікування.

Нагадаємо, парламент 4 жовтня у повторному другому читанні прийняв законопроект №1009 авторства президента Володимира Зеленського. Відзначимо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти проект закону про прослуховування народних депутатів у другому читанні, але не піднімати питання зняття депутатської недоторканності і внесення змін в закон України про статус народного депутата.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009, який передбачав дозвіл на прослушку нардепів. Проект закону тоді підтримали 196 депутатів при 226 мінімально необхідних. При цьому 10 вересня ВР прийняла за основу законопроект №1009. За документ проголосували 297 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, цей проект закону глава держави вніс у Раду 29 серпня.