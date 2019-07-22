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Зеленський підписав указ про протидію рейдерству

Новини » Політика    22.07.2019 - 16:36
Зеленський підписав указ про протидію рейдерству
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В указі передбачені зміни до програмного забезпечення держреєстрів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, в документі міститься набір інструментів, які забезпечать належний захист підприємців та протидію позбавленню їх майнових прав.

За словами заступника керівника Офісу президента Олексія Гончарука, в указі передбачено розробку та ухвалення законопроекту, який дозволить усунути прогалини в законодавстві, що дають змогу знищувати бізнес. Зокрема, передбачаються зміни до програмного забезпечення держреєстрів.

"Серед ключових технологічних змін - автоматичний моніторинг ризикових транзакцій із подальшим підтвердженням/зупинкою реєстраційних дій, створення бек-офісу, що переглядатиме транзакції з підвищеним ризиком, фото- та відеофіксація учасників транзакцій; запровадження додаткового підтвердження здійснення реєстраційних операцій (наприклад, SMS-пароль або MobileID) та додаткової авторизації учасників транзакції (наприклад, ЕЦП)", - зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський змінив персональний склад Національної ради з питань антикорупційної політики. До оновленого складу Нацради увійшли перший заступник глави СБУ Іван Баканов та голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

 

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