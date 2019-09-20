На підпис Зеленському передали зміни в закон про ВАКС

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект уже підписав глава парламенту Разумков

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали зміни до закону про Вищий антикорупційний суд - законопроект глави держави №1025. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ уже схвалив спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

Передбачається, що підсудність ВАКС поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими в ЄРДР були внесені з дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП до початку роботи ВАКС, а також з дня початку роботи нового суду.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент ухвалив цей законопроект 18 вересня, а за основу в першому читанні - 10 вересня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонував ВР внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд (ВАКС). Так, на сайті законопроект був зареєстрований під №1025. Глава держави визначив його як невідкладний.

Додамо також, раніше Зеленський пропонував на розгляд Ради 8 скликання законопроект про уточнення підсудності справ ВАКС. Документом пропонувалося викласти в новій редакції підпункт у прикінцевих та перехідних положеннях. Передбачалося, що підсудність ВАКС як суду першої, апеляційної інстанцій, слідчих суддів поширюється на кримінальні виробництва з дня початку роботи цього суду.