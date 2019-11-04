Зеленський підписав указ щодо покращення умов зберігання боєприпасів на арсеналах

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 4 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо покращення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ "Про додаткові заходи щодо покращення стану зберігання ракет, боєприпасів та продуктів їх утилізації на арсеналах, базах та складах Збройних сил України" був оприлюднений у понеділок, 4 листопада.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів повинен виділити кошти для заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів озброєння, ракет та боєприпасів ЗСУ. Також уряд має врегулювати питання особливого режиму використання земель навколо потенційно небезпечних військових об'єктів.

Міністерство оборони повинно провести інвентаризацію озброєння, ракет та боєприпасів на арсеналах, базах, складах ЗСУ та розробити дієвий механізм контролю й запобігання надзвичайним ситуаціям на таких об’єктах.

Крім того, Міноборони має посилити контроль за виконанням реконструкції технічних територій арсеналів; організувати належне електропостачання арсеналів, баз та складів ЗСУ, інфраструктури військових містечок; забезпечити створення комплексної системи моніторингу потенційно небезпечних військових об’єктів.

Генеральному штабу ЗСУ президент поставив завдання підвищити до стандартів НАТО рівень безпеки арсеналів, баз і складів зберігання засобів ураження. Також Генштаб повинен належним чином організувати охорону та оборону арсеналів, баз і складів ЗСУ та привести у відповідність до вимог обсяги та порядок утримання запасів матеріально-технічних засобів на цих складах.

Нагадаємо, Верховна Рада створила ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів.

Також РБК-Україна повідомляло, що в жовтні 2018-го єкс-генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у кримінальних справах про вибухи на складах з боєприпасами нема жодного обвинуваченого.