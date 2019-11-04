Зеленский подписал указ об улучшении условий хранения боеприпасов на арсеналах

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 4 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ "О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины" был обнародован в понедельник, 4 ноября.

Согласно указу, Кабинет Министров должен выделить средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ. Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов.

Министерство обороны должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВСУ и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах.

Кроме того, Минобороны должно усилить контроль за выполнением реконструкции технических территорий арсеналов; организовать надлежащее электроснабжение арсеналов, баз и складов ВСУ, инфраструктуры военных городков; обеспечить создание комплексной системы мониторинга потенциально опасных военных объектов.

Генеральному штабу ВСУ президент поставил задачу повысить к стандартам НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения. Также Генштаб должен надлежащим образом организовать охрану и оборону арсеналов, баз и складов ВСУ и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.

Напомним, Верховная Рада создала ВСК для расследования взрывов на складах боеприпасов.

Также РБК-Украина сообщало, что в октябре 2018-го экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по уголовным делам о взрывах на складах с боеприпасами нет ни одного обвиняемого.