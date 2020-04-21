Зеленський підписав зміни до КПК щодо судового контролю на час карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу з приводу судового контролю на час карантину. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Законом тимчасово, на період карантину, встановленого Кабміном у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, передбачені особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних розглядах і розгляду окремих питань під час судового провадження. Документом вносяться наступні зміни:

в разі неможливості визначити слідчого суддю у відповідному суді (крім Вищого антикорупційного суду), місцевий суд вносить мотивоване подання про передачу клопотання, яке повинно розглядатися слідчим суддею, для розгляду в інший суд в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або в суд у межах юрисдикції різних апеляційних судів;

в разі неможливості суддею (колегією суддів) розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (крім клопотання поданого на розгляд до ВАКС), воно може бути передане на розгляд іншого судді або розглянуто головуючим, або іншим суддею зі складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально, або може бути передано для розгляду в інший суд (визначеного судом апеляційної інстанції або главою Касаційного кримінального суду Верховного суду);

судове засідання на досудовій та судовій стадії кримінального провадження за рішенням суду може проходити в режимі відеоконференції (крім розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою).

Підкреслимо, що клопотання про продовження строку тримання під вартою у режимі відеоконференції може бути розглянуте слідчим суддею (судом), виключно якщо підозрюваний (обвинувачений) проти цього не заперечуватиме.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР прийняти законопроект №3276. При доопрацюванні у законопроект було внесено 26 пропозицій, 19 з яких запропоновано відхилити, 5 врахувати частково і 2 редакційно.

Так, 30 березня парламентарі прийняли цей законопроект за основу, за документ проголосували 275 парламентаріїв.