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Раді рекомендують змінити КПК у частині судового контролю на час карантину

Новини » Політика     09.04.2020 - 17:11
Раді рекомендують змінити КПК у частині судового контролю на час карантину
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект рекомендується ухвалити у другому читанні

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді схвалити законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо судового контролю на час карантину. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що під час доопрацювання до законопроекту було внесено 26 пропозицій, 19 з яких запропоновано відхилити, 5 врахувати частково та 2 редакційно.

"Комітет за результатами розгляду прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій комітету", - сказано у повідомленні.

Підкреслимо, даним законопроектом передбачено тимчасово, на період карантину, встановити особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних розглядах і розгляду окремих питань під час судового провадження.

Нагадаємо, 30 березня парламентарі прийняли цей законопроект за основу, за документ проголосували 275 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, закон для підтримки населення і бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу набрав чинності.

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