Зеленский подписал изменения в УПК в части судебного контроля на время карантина

Документом на период карантина устанавливаются особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
Законом временно, на период карантина, установленного Кабмином в связи с распространением коронавирусной болезни, предусмотрены особенности судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовных разбирательствах и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства. Документом вносятся следующие изменения:
Подчеркнем, что ходатайство о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции может быть рассмотрено следственным судьей (судом), исключительно если подозреваемый (обвиняемый) против этого не будет возражать.
Напомним, 13 апреля ВР приняла во втором чтении законопроект №3276 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс по поводу судебного контроля на время карантина, за него проголосовали 310 парламентариев. Принятие происходило без обсуждения.
Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять законопроект №3276. При доработке в законопроект было внесено 26 предложений, 19 из которых предложено отклонить, 5 учесть частично и 2 редакционно.
Так, 30 марта парламентарии приняли данный законопроект за основу, за документ проголосовали 275 парламентариев.