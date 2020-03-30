ВР схвалила за основу зміни до КПК щодо судового контролю на час карантину

Фото: Верховна рада (president.gov.ua)

За документ проголосували 275 парламентарів

Верховна рада України схвалила за основу законопроект №3276 "Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 275 парламентарів.

Законопроектом пропонується тимчасово, на період карантину, встановленого Кабміном у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), встановити особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях та розгляду окремих питань під час судового провадження.

Документом передбачаються такі зміни:

у разі неможливості визначити слідчого суддю у відповідному суді (крім Вищого антикорупційного суду), місцевий суд вносить вмотивоване подання про передачу клопотання, яке має розглядатися слідчим суддею, для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів;

у разі неможливості суддею (колегією суддів) розглянути клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (крім клопотання поданого на розгляд до ВАКС), воно може бути передано на розгляд до іншого судді або розглянуто головуючим чи іншим суддею зі складу колегії суддів, якщо справа розглядається колегіально, або може бути передано для розгляду до іншого суду (визначеного судом апеляційної інстанції або головою Касаційного кримінального суду Верховного суду);

судове засідання на досудовій і судовій стадії кримінального провадження за рішенням суду може проходити у режимі відеоконференції (крім розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою).

Підкреслимо, що клопотання про продовження строку тримання під вартою у режимі відеоконференції може бути розглянуто слідчим суддею (судом), виключно якщо підозрюваний (обвинувачений) проти цього не заперечуватиме.

Нагадаємо, Рада схвалила законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення у зв'язку з пандемією коронавірусу. Проект закону підтримали 274 нардепи.