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Зміни в закон про приватизацію держмайна передані на підпис Зеленському

Новини » Політика    17.09.2019 - 16:58
Зміни в закон про приватизацію держмайна передані на підпис Зеленському
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект уже підписав спікер парламенту

Президенту Володимиру Зеленському передали на підпис законопроект №1037 "Про внесення зміни до закону "Про приватизацію державного та комунального майна". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Зміни в закон про приватизацію держмайна передані на підпис Зеленському

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту, його вже схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Зокрема, з документа вилучили статтю 9 закону "Про приватизацію державного та комунального майна", оскільки вона суперечить Конституції України, зокрема її статтям 85 і 89, згідно з якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної ради України не належить.

Нагадаємо, даний законопроект нардепи схвалили за основу і в цілому 11 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 вересня Зеленський доручив уряду і парламенту почати масштабну приватизацію в Україні. Зеленський доручив почати підготовку великих державних підприємств для приватизації із залученням інвестиційних радників і провести перший конкурс не пізніше 1 квітня 2020 року.

Додамо також, ВР схвалила за основу в першому читанні законопроект №1054-1 "Про визнання таким, що втратив силу закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

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