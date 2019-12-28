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Зеленський підписав Виборчий кодекс

Новини » Політика     28.12.2019 - 00:30
Зеленський підписав Виборчий кодекс
Фото: Володимир Зеленський (сайт президента)

Кожекс передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками

Президент Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс, прийнятий з урахуванням його пропозицій. Відповідна інформація вказана у картці законопроакту №0978 на сайті Верховної Ради, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського, за нього проголосували 330 нардепів.

Документ передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Виборці голосуватимуть не лише за партію, а за конкретного кандидата в списку партії.

Як писало РБК-Україна, в ВР анонсували доопрацювання Виборчого кодексу в лютому 2020 року. "У рамках робочої групи було досягнуто домовленості зібратися у лютому 2020 року, можливо, в ширшому складі, і доопрацювати даний Кодекс, щоб він став краще і ефективніше", - зазначалося у повідомленні парламенту.

Крім того, зазначалося, що Виборчий кодекс продовжать допрацьовувати протягом наступного року.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що у Виборчому кодексі пропишуть посилення гендерної рівності в Раді.

РБК-Україна також писало, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що форма нового виборчого бюлетеня буде коригуватися.

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