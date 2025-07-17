Зеленский подал Раде кандидатуру на главу МИД

Перестановки в Кабмине

Напомним, что вчера, 16 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Таким образом завершилась пятилетняя каденция Шмыгаля на посту главы правительства. Стоит отметить, что он провел на посту больше всего времени среди всех украинских премьеров за время независимости Украины.

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, отставка премьер-министра не обусловлена какой-то единственной причиной, а скорее рядом факторов. В частности, необходимостью "обновления системы" на фоне затяжной войны, усталости общества и внутренней конкуренции во власти.

Также есть вероятность, что скандал вокруг дела вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышева стал одним из факторов, который значительно ускорил кадровые перестановки в правительстве.

Ранее сегодня президент Украины внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля на должность Министра обороны Украины.

Заметим, что на место Шмыгаля пока могут назначить Юлию Свириденко - первого вице-премьера министра экономики. Пока же она является главной и по сути единственной кандидаткой на эту должность.

Заметим, что ранее на этой неделе президент Украины уже предложил ей должность премьера и поручил сформировать команду.

Интересно еще то, что если Свириденко будет назначена премьер-министром, она станет первой женщиной на этой должности за более чем 15 лет и второй в целом в истории независимой Украины (первой женщиной премьером была Юлия Тимошенко, которая возглавляла правительство дважды).

Подробнее о перестановках - в материале РБК-Украина.

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