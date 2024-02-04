RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский побывал на позициях ВСУ в Работино (видео)

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции украинских военных в Работино, на Запорожском направлении 4 февраля. Село было освобождено от оккупантов в августе 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Запорожская область. Работино. Расположение 65-й отдельной механизированной бригады. Пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды", - рассказал он.

По словам президента, для него честь быть сегодня здесь - поддержать воинов и наградить.

"На их плечах сложная, решающая миссия – отбросить врага и защитить Украину. Гордимся нашими воинами, благодарим каждого!" - добавил глава государства.

Освобождение села Работино

В конце июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продвинулись по направлению к Работино. 22 августа 2023 года стало известно, что украинские защитники с боем вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

На следующий день наши защитники подняли украинский флаг над селом. 28 августа 2023 года в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение Работино Запорожской области.

Атаки позиций ВСУ в районе Работино

Добавим, что, несмотря на освобождение, российские войска постоянно атакуют позиции украинских сил в районе Работино Запорожской области, пытаясь вернуть село под свой контроль. Последние сутки не были исключением.

"На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Работино Запорожской области", - говорится в сводке Генштаба ВСУ на 10:00 утра 4 февраля.

Оккупанты постоянно атакуют позиции ВСУ в районе Работино Запорожской области (deepstatemap.live)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЗапорожская область