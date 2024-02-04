Зеленський побував на позиціях ЗСУ у Роботиному (відео)

"Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди", - розповів він.

За словами президента, для нього честь бути сьогодні тут - підтримати воїнів і нагородити.

"На їхніх плечах складна, вирішальна місія - відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!" - додав голова держави.

Звільнення села Роботине

Наприкінці липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська просунулися у напрямку Роботиного. 22 серпня 2023 року стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом. 28 серпня 2023 року у Міноборони України офіційно підтвердили звільнення Роботиного.