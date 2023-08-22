Украинские военные с боем вошли в Работино Запорожской области

Украинские защитники вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр .

"Воины 47 бригады, с боем вошли в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли", - написала она.

Фото: украинские военные вошли в Работино (t.me/annamaliar)

По ее словам, украинские военные выполняют плановую боевую работу и уничтожают захватчиков.

При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино из артиллерии. Бои продолжаются.

Скриншот deepstatemap

Тем временем воины 47 отдельной механизированной бригады обнародовали видео с Работино и эвакуации жителей.

"Два месяца ожесточенных боев и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов", - отмечают они.

Так, первое, что сделали военные - известили местных о необходимости срочно выезжать, ведь враг цинично продолжает стирать село с лица земли.

В более безопасном месте медики осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным.

Военные пообещали обнародовать кадры непосредственно из села Работино позже для безопасности наших бойцов. Там до сих пор продолжаются бои, а воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Значение Работино

Отметим, что еще вчера в Минобороны сообщали, что украинские защитники имели успех в направлении юго-восточнее Работино. Отмечалось, что там продолжалась плановая боевая работа.

Работино находится в 80 км к юго-востоку от Запорожья, в 20 км от административного центра громады в Токмаке и в 30 км от районного центра в Пологах. Через населенный пункт проходит дорога территориального значения Т0408.

Село находилось под российской оккупацией с марта 2022 года. А с июня 2023 года украинские военные начали штурмовать это направление.

Военные эксперты сообщали, что Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны оккупантов. Село является одним из ключевых укрепрайонов россиян на отрезке между подконтрольным Ореховым и оккупированным Токмаком, который они превратили в крепость на пути к еще одному важному узлу - Мелитополю.

Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление после его освобождения, - читайте в материале РБК-Украина.

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