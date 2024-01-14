Зеленский планирует встречу с главой JPMorgan Chase & Co в Давосе, - Bloomberg
Владимир Зеленский планирует встретиться с главным исполнительным директором банковского холдинга JPMorgan Chase & Co. Джейми Димоном на этой неделе на Всемирном экономическом форуме. Таким образом украинский лидер стремится пополнить казну страны для борьбы с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Нью-йоркский банк JPMorgan консультирует Зеленского по привлечению частного капитала для различных проектов реконструкции.
В сентябре руководитель отдела управления активами и капиталом JPMorgan Мэри Эрдоес, организовала для Зеленского встречу с американскими финансовыми лидерами, в частности Кеном Гриффином из Citadel и Джоном Греем из Blackstone Inc, чтобы обсудить вопросы поиска средств частного сектора для восстановления страны.
Кроме встречи с Димоном, президент Украины также планирует встретиться с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и выступить с публичной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.
Всемирный экономический форум в Давосе
С 15 по 19 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум.
Президент Владимир Зеленский 15 января посетит с рабочим визитом Швейцарию.
Во время визита украинский лидер выступит со специальным обращением.
Президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского.
14 января в Давосе прошла встреча ведущих дипломатов с целью подготовки почвы для мирного плана по урегулированию войны в Украине.
В частности от Украины выступили министр обороны Рустем Умеров, омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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