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Умеров предложил создать международную группу по выводу армии РФ из Украины

Украина, Воскресенье 14 января 2024 20:58
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Умеров предложил создать международную группу по выводу армии РФ из Украины Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина инициировала создание Международной рабочей группы для наработки механизма вывода российских войск с украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Предложил создать Международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по вопросам национальной безопасности, чтобы совместно наработать механизм вывода войск", - сказал министр.

По словам Умерова, украинская формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, уже объединяет 83 страны мира.

Сегодня во время форума в Давосе Умеров представил 6-ый пункт формулы мира: "Вывод российских войск с территории Украины".

"Подчеркнул, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с временно оккупированных территорий", - пояснил он.

Форум в Давосе

Напомним, ранее СМИ писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Швейцарию и поучаствовать в Международном экономическом форуме. Украинский президент приедет в столицу Швейцарии - город Берн.

Позже президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского. Также стало известно, что лидер Украины выступит со специальным обращением.

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