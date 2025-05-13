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Зеленский планирует посетить интронизацию нового Папы Римского, - Ермак

Киев, Вторник 13 мая 2025 20:19
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Зеленский планирует посетить интронизацию нового Папы Римского, - Ермак Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на интронизацию Папы Римского Льва XIV. Она пройдет 18 мая.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Он (Зеленский - ред.) планирует приехать, но вы знаете, что до этого (воскресенья, 18 мая - ред.) у нас есть еще несколько очень важных встреч", - отметил Ермак, имея в виду возможные переговоры с РФ в Стамбуле.

По его словам, во время войны "трудно быть уверенным", но президент Украины был бы счастлив быть в Ватикане в этот день.

Ермак считает, что Ватикан прекрасное место для встреч Зеленского с другими иностранными лидерами.

"Встреча с Трампом стала тому подтверждением", - добавил он.

При этом США пока не объявили, кто будет представлять страну на интронизации Папы.

Интронизация Папы Римского

Напомним, новый Папа Римский Лев XIV официально вступит на престол уже в воскресенье, 18 мая. Это произойдет во время мессы.

При этом уже на 21 мая запланирована первая общая аудиенция Папы Льва.

К слову, ранее La Repubblica писало, что Папа Лев во время своей первой зарубежной поездки может посетить Украину.

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