Зеленский планирует посетить интронизацию нового Папы Римского, - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на интронизацию Папы Римского Льва XIV. Она пройдет 18 мая.

Как передает РБК-Украина , об этом в комментарии Reuters заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Он (Зеленский - ред.) планирует приехать, но вы знаете, что до этого (воскресенья, 18 мая - ред.) у нас есть еще несколько очень важных встреч", - отметил Ермак, имея в виду возможные переговоры с РФ в Стамбуле.

По его словам, во время войны "трудно быть уверенным", но президент Украины был бы счастлив быть в Ватикане в этот день.

Ермак считает, что Ватикан прекрасное место для встреч Зеленского с другими иностранными лидерами.

"Встреча с Трампом стала тому подтверждением", - добавил он.

При этом США пока не объявили, кто будет представлять страну на интронизации Папы.