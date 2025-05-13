СМИ назвали потенциальные страны для первого визита нового Папы: есть ли там Украина

Папа Римский Лев XIV во время своего первого зарубежного визита может посетить Украину. В списке потенциальных стран - Турция и Перу.

Визит в Украину

Как пишет издание, одной из потенциальных стран для первого визита может быть Украина. Особенно актуально это после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время разговора Зеленский пригласил Папу совершить апостольский визит в Украину. Это было первое официальное приглашение для Папы.

СМИ напоминают, что Папа Франциск планировал поехать в Киев, теперь Папе Льву предстоит решить, принимать ли приглашение и с какими сроками.

Однако первым знаком его геополитического видения в любом случае станет аудиенция, которую Папа даст послам, аккредитованным при Святом Престоле.

Визит в Турцию

Также, по данным СМИ, первый зарубежный визит Папы может состояться в Никею, Турция, на годовщину Собора 325 г. Но сейчас необходимо решить дипломатический вопрос: если бы в поездке участвовал Франциск, который уже совершил государственный визит в Турцию, то часть визита в турецкое государство, вероятно, можно было бы упростить, в том числе и из-за его плохого самочувствия. Поскольку это новый Папа, нужно будет понять, не будет ли уместной остановка в Анкаре в дополнение к Никее.

Визит в Перу

Кроме Украины и Турции новый Папа может совершить первый визит в Перу. В частности, на днях португальский журналист спросил у Папы, не собирается ли он посетить святилище Фатимы, место, связанное с народной преданностью, но также и с политической историей XX века, Папа объяснил, говоря в третьем лице, что "кардинал Прево планировал приехать, но планы изменились". Одно дело - планы кардинала, совсем другое - действия Папы.